Бахматюк про справу VABбанку: жодного виведення грошей з банку не було, справу закрито

Раніше правоохоронці провели у справі VABбанку десятки допитів та слідчих дій.

Справа, яку відкрило НАБУ проти VABбанку, півтора роки досліджувалася і була закрита іншими правоохоронними органами за відсутності складу злочину, повідомляє прес-лужба інвестора банку Олега Бахматюка.

Зазначається, що сьогодні в деяких ЗМІ з‘явилася інформація щодо ухвали Солом‘янського суду про ситуацію з VABбанком, яка була винесена за поданням детективів НАБУ.

У Бахматюка зазначили, що всі факти, які були наведені в ухвалі суду вже півтора роки досліджувалися іншими правоохоронними органами, були проведені десятки допитів і слідчих дій, в результаті чого справа була закрита за відсутністю складу злочину.

«Було офіційно доведено, що ніякого виведення грошей з банку не було. Це документально підтверджено іншими правоохоронними органами і справа була закрита. Всі ті операції, про які говориться в поданні детектива НАБУ - були внутрішньо банківським операціями. Гроші не виходили з банку», - наголосив Олег Бахматюк.

Підкреслюється, що представники банку неодноразово вказували представникам НАБУ на всі ці факти, але детективи НАБУ прийняли рішення ігнорувати будь-які логічні доводи.

«Хочемо нагадати, що згідно з законом «Маски-шоу стоп» слідчі органи не мають право повторно відкривати закриті справи. Але, як бачимо закон ігнорується і не діє. На жаль, зараз доведеться тратити масу часу, зусиль і коштів платників податків на те, щоб довести давно доведені факти», - підсумовується в заяві.