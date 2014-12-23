Україна отримала крупний кредит на розвиток електроенергетики

У банку розповіли, що кошти підуть, зокрема, на підвищення надійності систем електропередачі та вдосконалення оптового ринку элекроэнергии.

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Регіональний директор Всесвітнього банку по Білорусі, Молдові та Україні Чімяо Фан зазначив, що енергетичний сектор має стратегічне значення для України, і кредит допоможе "відновити національну мережу енергопередачі" і сприятиме "підвищенню енергетичної безпеки" країни, повідомляє Росбалт.

Кредит строком на 18 років виділено в рамках пакету допомоги обсягом в $3,5 млрд, затвердженого в березні 2014 року. До теперішнього часу з цих коштів виділено $2,5 млрд.

Останнім часом Україна стикається з дефіцитом енергопотужностей через брак вугілля на ТЕС. З 1 грудня в країні були зафіксовані віялові відключення електроенергії.