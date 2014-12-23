Російські депутати хочуть ввести новий збір з виробників та імпортерів

Збір буде поширюватися на товари, "що підлягають утилізації після втрати ними споживчих властивостей", а також їх упаковку. Перелік таких товарів установить уряд, повідомляє ТАСС.

Як зазначається в тексті ініціативи, звільнені від сплати збору будуть ті виробники та імпортери, які самостійно утилізують відходи або уклали договір на утилізацію. Таким чином, по закінченні звітного періоду вони повинні або надати звітність про виконання нормативів утилізації, або сплатити відповідний збір.

Екологічний збір належатиме до неподаткових доходів федерального бюджету, а його ставка формуватиметься на основі середніх сумарних витрат на збирання, транспортування, переробку та утилізацію одного виробу". У ставку збору також можуть бути включені витрати на створення об'єктів інфраструктури, призначених для цих цілей. Ставки щодо кожної групи товарів, а також порядок їх стягнення встановить уряд.

Читайте такожЧерез кризу Путін ввів новий торговий збір у Петербурзі, Москві та окупованому СевастополіЩо стосується коштів, які надійдуть до бюджету за рахунок збору, то вони будуть витрачені "на співфінансування регіональних програм у сфері поводження з відходами та на покриття дефіциту коштів, що надходять у рахунок оплати населенням послуги з поводження з твердими комунальними відходами". Крім того, ці гроші можуть витрачатися на модернізацію інфраструктури, пов'язаної з переробкою сміття.