У Держдумі РФ пропонують у вигляді антисанкції заморозити виплати за зовнішніми боргами

Член комітету з бюджету і податків Держдуми Росії Євген Федоров розробив поправки до Цивільного кодексу, які передбачають заморожування обслуговування російського боргу перед "країнами-агресорами", тобто, Євросоюзом і США, пишуть "Известия".

За словами депутата, Росії слід відновити виплату боргів перед ними тільки після того, як будуть зняті санкції проти РФ. Як розповів «Известиям» автор документу, свій законопроект він відправив в уряд. Експерти кажуть, що міжнародний досвід такої заморозки є - більше того, такий навмисний дефолт на тлі форс-мажорних обставин може розглядатися як відповідна санкція.

Читайте такожМаккейн: Російську економіку обрушила Саудівська Аравія, а не санкції За даними Центробанку, на 1 жовтня 2014 року загальний зовнішній борг Росії становив $678,4 млрд, це - мінімальний показник щонайменше за півтора року. З цієї суми держборг становить $48,3 млрд, банківський - $192 млрд, ЦП - $15,7 млрд, на інші сектори припадає $422,4 млрд.

Як пояснив «Известиям» парламентарій, США та ЄС, ввівши санкції, штучно створили в Росії обставини непереборної сили - зараз російським компаніям доведеться віддавати вдвічі більше через зростання курсів валют.

Курс рубля до долара і євро в 2014 році зазнав саме потужне падіння з часів дефолтного 1998 року - причому поширена думка, що обвал рубля 16 грудня був спровокований міжнародними валютними спекулянтами. Рубль в цьому році знизився по відношенню до долара на 81%, до євро - на 61%. Ці показники відстають тільки від рівня кінця минулого століття, коли рубль знецінювався кілька разів, і перекривають показники попередньої кризи (2008-2010 роки): тоді долар злітав до рубля трохи менш ніж на 50%. Курс ЦБ на вівторок 23 грудня: долар - 56,5 рубля, євро - 69,3 рубля.

Читайте такожТемпи зростання російської економіки ніколи не будуть колишніми - міністр економіки РФПрофесор НДУ ВШЕ, провідний науковий співробітник ІСЕМВ РАН Олексій Портанський вважає, що заморозка повернення зовнішніх боргів можлива.

"Так, наприклад, робили Малайзія і країни Південно-Східної Азії в період економічних труднощів, рішення приймалося на рівні уряду, - говорить Портанський. - Тобто, ми не будемо першопрохідцями в даному випадку. Але окремого законопроекта із заморожування запозичень не потрібно - процес його прийняття може бути довгим. Заморозити зовнішній борг можна рішенням уряду".

Заступник директора Інституту нового індустріального розвитку імені Вітте, професор кафедри ГМУ РЕУ імені Плєханова Костянтин Андріанов вважає, що необхідність заморозки зовнішніх запозичень Росією назріла вже давно. "На обслуговування та погашення державного зовнішнього боргу РФ щорічно витрачає близько $3,5-4 млрд", - зазначив Андріанов.

На думку члена правління АКГ «Діловий профіль» Армена Данієляна, заморожування зовнішнього боргу, зокрема, перед країнами, що знаходяться в конфронтації з Росією, можливо, але це є крайнім заходом економічного впливу, тому його застосування може розглядатися, тільки коли всі інші механізми вже вичерпані.

"Наслідки заморожування, так само як і наслідки дефолту, хоча і зможуть на деякий час послабити тиск на рубль, але вони мають тривалий несприятливий ефект для економіки країни, - пояснює Данієлян. - Прикладом нашої історії може бути дефолт по державному боргу, який стався 17 серпня 1998 року, тоді міжнародні рейтингові агентства знизили рейтинг Росії, що призвело до суттєвого подорожчання зовнішніх запозичень, до розпродажу російських активів і втечі капіталу. Тому, на мою думку, заморожування боргу в поточній ситуації лише посилить проблеми російської економіки".