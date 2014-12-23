Нацбанк не дає ніяких прогнозів - чекає, поки курс гривні встановить ринок

Про це повідомив начальник управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків Національного банку України Сергій Пономаренко в коментарі, розміщеному на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«На сьогодні ми не даємо жодних прогнозів, на це питання має відповісти ринок. Сподіваємося, що національна валюта, а ми повідомили, що у нас не фіксований курс, а плаваючий, але плаває він не лише в один бік, і національна валюта зміцнюватиметься, а не лише ослаблятиметься», - сказав Пономаренко.

Чиновник пояснив, що курс відображає настрої ринку і схильний до впливу експортно-імпортних операцій, руху інвестицій. Водночас, Пономаренко підкреслив, що регулятор дотримуватиметься політики плаваючого курсу і введення інфляційного таргетування, що припускає контроль зростання цін і рівня інфляції.

Також чиновник нагадав, що НБУ був змушений запровадити ряд адміністративних обмежень на валютному ринку, що спровокувало активізацію чорного ринку. «Повністю зняти обмеження на сьогодні неможливо, тому що країна перебуває у важкій ситуації. Ми не виключаємо, що їх доведеться посилити, можливо, а можливо, що ситуація розвиватиметься краще, і ми їх будемо скасовувати», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня НБУ відновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара на рівні 15,8544 грн/дол. До цього в грудні Нацбанк вже двічі оновлював історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара - 16 грудня на рівні 15,7739 грн/дол. і 17 грудня – на рівні 15,7789 грн/дол.

У лютому цього року НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня з початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсу майже в 2 рази.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази – майже до 5 з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.