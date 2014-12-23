Російські держкомпанії зобов'язали вкидати на ринок до $1 млрд на день

У Росії провідним держкомпаніям-експортерам в найближчі два місяці доведеться за вказівкою уряду продати більшу частину накопиченої валюти, забезпечивши надходження на ринок у день близько $1 млрд, пише "Комерсант".

Обмежень для приватників немає, але за ними стежитиме "робоча група з контролю за ситуацією на валютному ринку", в яку, за даними видання, може увійти представник ФСБ. Втім, навіть тільки виручка держкомпаній забезпечить 20-25% денного біржового обороту валюти та при стабілізації цін на нафту може реально підтримати і зміцнити рубль.

Читайте такожУ Держдумі РФ пропонують у вигляді антисанкції заморозити виплати за зовнішніми боргами18 грудня уряд РФ зобов'язав п'ять найбільших держкомпаній-експортерів ("Газпром", "Роснефть" АЛРОСА, "Зарубежнефть" і виробник діамантів - смоленське ПО "Кристал") з урахуванням їх дочірніх структур до 1 березня 2015 року привести розмір "чистих валютних активів" до рівня не вище, ніж станом на 1 жовтня цього року, і далі не перевищувати цей показник. Виконати вказівку необхідно за графіком, який компанії повинні узгодити з ЦБ.

Скорочення реальних бюджетних витрат на необоронні витрати на 5% в рік і централізація планування великих витрат бюджету і держкомпаній в обмін на законодавчу обіцянку непідвищувати всі податки - така формула "ощадливості" в опублікованому переліку доручень президента Володимира Путіна.

Читайте такожРосійський бізнес визнає, що доведений до стану близькому до "істеричного"Незважаючи на обіцянку президента Володимира Путіна не примушувати держкомпанії до продажу виручки з допомогою директив, мова практично йде саме про це. Згідно з директивою, підписаною прем'єром Дмитром Медведєвим 17 грудня і отриманою компаніями в кінці минулого тижня, ради директорів держкомпаній повинні в триденний строк дати відповідні доручення топ-менеджменту. Рада директорів "Роснефти" відбулася вчора в заочній формі, підсумки поки не підведені. Заочна спостережна раду АЛРОСА також планувалася на 22 грудня. У "Газпромі" сказали, що вчора засідання ради директорів у будь-якій формі не проводилося. У "Зарубежнефти" ситуацію не коментували. У "Кристалі" підтвердили доручення директиви, рада директорів збереться 27 грудня.

Представники всіх п'яти компаній відмовилися офіційно обговорювати ініціативу уряду.

Сергій Сувєров з КК "Російський стандарт" зазначає, що щоденний біржовий обіг валюти - $4-5 млрд. За словами аналітика, продаж валюти від держкомпаній може стати хорошим стабілізатором на спокійному ринку, але якщо ціни на нафту будуть падати, в район $40 за барель, цього виявиться недостатньо для утримання курсу рубля.

21 грудня в Абу-Дабі пройшла десята Арабська конференція з енергетики, в ході якої Саудівська Аравія і ОАЕ звинуватили в падінні ціни на нафту країни, що не входять до складу ОПЕК, а також спекуляцію на ринку.

Читайте такожСвіт може більше ніколи не побачити нафту по $100 - ОПЕК