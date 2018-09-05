Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні

Розпорядження передбачає місячну роз'яснювальну роботу про те, які штрафи передбачені за неоформлення працівників на підприємстві.

Кабінет міністрів України в жовтні почне активну боротьбу з тіньовою зайнятістю в країні, про що на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Про це він сказав, представляючи проект розпорядження "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення".

За словами прем'єра, розпорядження передбачає місячну роз'яснювальну роботу про те, які штрафи передбачені за неоформлення працівників на підприємстві.

"Через місяць, у жовтні, ми почнемо впроваджувати всі норми, які надані нам законом, для того, щоб захистити права працюючих людей і відновити соціальну справедливість. Ніхто нікому не дав права своєю безвідповідальністю залишати людей без пенсії", - сказав він.

Голова уряду зазначив, що Кабмін з даної проблеми звертаються як неоформлені працівники, так і роботодавці, які дотримуються всі норми законодавства щодо працевлаштування.

"Десятки, сотні людей на підприємствах працюють неоформленими, деякі роботодавці забирають у них право на гідну пенсію в майбутньому і на легальну роботу. У нас тисячі звернень від людей, що роботодавці зневажають їх і не збираються оформляти на роботу офіційно. У нас є звернення легальних роботодавців, що це явище є неприпустимим", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держслужби зайнятості, кожен третій працівник, або близько 5 мільйонів осіб, в Україні працюють нелегально.

За словами глави Міністерства соціальної політики України Андрія Реви, рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 мільйона з 4 мільйонів осіб, які працюють нелегально.