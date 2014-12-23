Депутатам пропонують затвердити держбюджет з дефіцитом 64 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік з доходами 475,240 млрд грн, витратами 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету 63,670 млрд грн.

Про це йдеться в доопрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, оприлюдненому на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проекту нагадується, що уряд обговорював з Міжнародним валютним фондом 2 сценарії на 2015 рік, і ближчим до оцінок фонду став перший сценарій з падінням ВВП на 2%, зростанням номінального ВВП до 1,751 трлн грн при річній інфляції 11,2%, проте уряд бере за основу проект держбюджету другого, песимістичного сценарії, згідно з яким падіння ВВП становитим 4,3%, номінальний ВВП зросте до 1,721 трлн грн, а річна інфляція становитиме 13,1%.

Таким чином, показник граничного дефіциту держбюджету, згідно з урядовим проектом, передбачається на рівні 3,7% номінального ВВП, що прогнозується на 2015 рік.

Згідно із законопроектом, доходи загального фонду держбюджету пропонується затвердити на рівні 452,771 млрд гривень, спеціального фонду – 22,468 млрд гривень.

Видатки загального фонду держбюджету становитимуть 502,937 млрд гривень, спеціального фонду – 24,257 млрд гривень.

Повернення кредитів до держбюджету закладається на рівні 4,026 млрд гривень, зокрема до загального фонду держбюджету – 2,015 млрд гривень, до спецфонду – 2,010 млрд гривень.

Надання кредитів з держбюджету передбачається на рівні 15,741 млрд гривень, зокрема із загального фонду – 1,653 млрд гривень, із спецфонду – 14,088 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету передбачається на рівні 49,803 млрд гривень, спецфонду – 13,867 млрд гривень, оборотний залишок бюджетних коштів - до 2% видатків загального фонду держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, уряд сьогодні о 12.30 презентує у Верховній Раді проект державного бюджету на 2015 рік і зміни до Бюджетного і Податкового кодексів. За словами голови парламенту Володимира Гройсмана, із 42 поданих урядом законопроектів не всі пов'язанв з ухваленням бюджету, тому економічний пакет буде розглянуто першим як похідний до бюджету, а потім парламент продовжить приймати закони.

Ухвалення адекватного держбюджету наступного року є важливою складовою пакету реформ, необхідних для відновлення довіри до української влади з боку кредиторів і продовження співробітництва з Міжнародним валютним фондом, місія якого повернеться до Києва для продовження переговорів у січні 2015 року.

Продовження співробітництва з МВФ необхідне для стабілізації економічної ситуації в країні і відновлення золотовалютних резервів Національного банку, обсяг яких за підсумками листопада після платежів за імпорт російського газу і платежів за зовнішним боргом знизився до рівня нижче як 10 млрд дол., відновивши історичний мінімум останніх 10 років, що викликає негативні оцінки кредиторів і дестабілізує валютний ринок.