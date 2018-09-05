Продан йде з посади керівника ДФС

Сьогодні уряд вирішив оголосити конкурс на посаду голови ДФС, і Мирослав Продан має намір брати у ньому участь.

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан вирішив піти з посади у зв’язку з проведенням конкурсу на посаду голови служби.

Про це сам Продан повідомив у Facebook. За його словами, сьогодні уряд вирішив оголосити конкурс на посаду голови ДФС.

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«Неодноразово відповідаючи на запитання журналістів, я зазначав, що повністю підтримую ідею проведення конкурсу. І що обов’язково планую брати у ньому участь. У моїй команді є не лише стратегія дій та бачення розвитку ДФС. У нас є реальні результати», - вказав він.

Продан зазначає, що до конкурсу буде прикута значна увага суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів України.

«Щоби унеможливити конфлікт інтересів та будь-які спекуляції з цього приводу, вирішив просити уряд призначити іншого виконуючого обов`язки голови ДФС. Службу на цей період повинна очолити людина, яка не братиме участі в конкурсі», - вказав виконувач обов’язків голови ДФС.

Раніше премєр Володимир Гройсман заявляв, що Мирослав Продан буде очолювати ДФС доти, поки сам Гройсман залишатиметься главою уряду.

Як повідомляв УНІАН, уряд призначив Мирослава Продана виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби в липні 2016 року.

У 2014-2016 роках Продан очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.