Кабмін пропонує закласти в бюджет-2015 падіння ВВП на 4,3% при інфляції 13,1%
10:36, 23 грудня 2014Фінанси
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Про це йдеться в пояснювальній записці до доопрацьованого урядом законопроекту.
Кабмін підготував проект бюджету на 2015 рік / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет на 2015 рік падіння ВВП на 4,3% при інфляції 13,1%.
Про це йдеться в пояснювальній записці до доопрацьованого урядом законопроекту «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, оприлюдненого на парламентському сайті.
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