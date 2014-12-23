Кабмін пропонує закласти в бюджет-2015 падіння ВВП на 4,3% при інфляції 13,1%

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет на 2015 рік падіння ВВП на 4,3% при інфляції 13,1%.

Про це йдеться в пояснювальній записці до доопрацьованого урядом законопроекту «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, оприлюдненого на парламентському сайті.

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