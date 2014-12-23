Держборг на 2015 рік хочуть затвердити в розмірі 68,3% ВВП

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити в державному бюджеті на 2015 рік рівень граничного державного боргу в розмірі 68,3% ВВП, або 1,176 трлн грн.

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Відповідні оцінки наводяться в пояснювальній записці до допрацьованого урядом законопроекту про державний бюджет на 2015 рік (№1000), текст якого оприлюднено на веб-сайті парламенту.

Кабмін пропонує також дозволити Мінфіну України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження в 2015 році кредитів і видатків за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення кредитів у 2015 році.

Уряд також пропонує встановити в 2015 році державні гарантії на рівні 25 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 жовтня 2014 року становить 72,995 млрд дол., що на 1,300 млрд дол. або на 1,75% менше за показник на початок місяця.