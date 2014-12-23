У Яценюка планують докапіталізувати банки на 36,5 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді надати йому право у 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в сумі 36,5 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків.

Про це йдеться в доопрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на парламентському сайті.

Згідно з документом, облігації випускатимуться в межах обсягів, встановлених додатком №2 до законопроекту, яке поки що не опубліковано, або в разі необхідності понад ці обсяги, з відповідним коригуванням граничного обсягу держборгу.

На обсяг випущених облігацій Міністерство фінансів збільшуватиме відповідні показники фінансування держбюджету.

Нагадаємо, девальвація гривні, анексія Криму Росією і військові дії на сході України призвели до істотних збитків банків. За інформацією Національного банку України, загальні потреби у докапіталізації 35 найбільших банків за результатами проведеного стрес-тестування становлять 66 млрд грн, зокрема державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн.

Крім цього, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможним 32 банки, які виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Наприкінці грудня фонд повідомив, що найближчим часом чекає команди на виведення з ринку стосовно ще близько 10 банків. Одночасно НБУ пообіцяв надавати підтримку системним банкам, включаючи можливість їх докапіталізації з держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік з доходами у сумі 475,240 млрд грн, витратами - 527,194 млрд грні граничним обсягом дефіциту держбюджету у сумі 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП (проект №1000).

У пояснювальній записці до проекту автор нагадує, що уряд обговорював з Міжнародним валютним фондом два сценарії на 2015 рік, і уряд засновує проект держбюджету на другому, песимістичному сценарії, згідно з яким падіння ВВП становитиме 4,3%, номінальний ВВП зросте до 1,721 трлн грн, а річна інфляція становитиме 13,1%.