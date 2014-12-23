Міноборони наступного року може отримати понад 40 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді в 2015 році виділити на потреби Міністерства оборони України більш як 40,249 млрд грн.

Про це йдеться в допрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як говориться в документі, видатки планується направити на підготовку військ, проведення мобілізаційної роботи, відновлення боєздатності, технічне обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, в бюджеті на 2014 рік видатки на потреби Міноборони були затверджені у розмірі 15,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак запропонував передбачити в держбюджеті наступного року на потреби оборони 50 млрд грн.