Міжнародні резерви України в серпні скоротилися до $17,2 мільярда

З початку року резерви скоротилися на 8,4%.

Міжнародні резерви України за серпень зменшилися на 2,9% - до 17,232 мільярда доларів станом на 1 вересня 2018 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року резерви скоротилися на 8,4%.

За інформацією НБУ, скорочення резервів обумовлено платежами за валютним державним боргом у розмірі 1,055 мільярда доларів та інтервенціями на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор продав на 651,3 мільйона доларів більше, ніж купив.

Основним джерелом поповнення резервів були надходження на користь уряду від розміщення валютних облігацій зовнішньої і внутрішньої держпозики, які в серпні склали 1,107 мільярда доларів і 69,1 мільйона євро.

Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів на суму 19,9 мільйона доларів.

Також повідомляється, що станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяці майбутнього імпорту.

Довідка УНІАН. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.