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Міжнародні резерви України в серпні скоротилися до $17,2 мільярда

18:46, 05 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року резерви скоротилися на 8,4%.

За інформацією НБУ, скорочення резервів обумовлено платежами за валютним державним боргом у розмірі 1,055 мільярда доларів та інтервенціями на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор продав на 651,3 мільйона доларів більше, ніж купив.

Основним джерелом поповнення резервів були надходження на користь уряду від розміщення валютних облігацій зовнішньої і внутрішньої держпозики, які в серпні склали 1,107 мільярда доларів і 69,1 мільйона євро.

Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів на суму 19,9 мільйона доларів.

Також повідомляється, що станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяці майбутнього імпорту.

Довідка УНІАН. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.

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Теги: #міжнародні резерви#валютні резерви