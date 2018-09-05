Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 6 вересня: 100 USD – 2841,1552 гривні; 100 EUR – 3290,6260 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2841,1552 (5 вересня – 2849,2993)

100 EUR – 3290,6260 (5 вересня – 3294,3599)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,37/28,40 гривні/долар.

Поточні котирування на 10 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,97/33,01 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,4178 гривні/долар.