Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2841,1552 (5 вересня – 2849,2993)
100 EUR – 3290,6260 (5 вересня – 3294,3599)
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,37/28,40 гривні/долар.
Поточні котирування на 10 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,97/33,01 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,4178 гривні/долар.