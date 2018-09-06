этот материал доступен на русском

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу

09:02, 06 вересня 2018
Фінанси
1118 0
Держстат підрахував, скільки українці витрачають на їжу / фото pixabay.com

Такими є підрахунки Державної служби статистики України, передає ТСН.

Читайте такожРосіянам не вистачає грошей на одяг та їжу - опитування

Оскільки на харчі витрачається більше половини доходів громадян, то на непродовольчі потреби припадає значно менше – 28,8%. Майже 13% зарплат іде на оплату послуг – останній показник вищий у містах. У селах натомість відчутніша стаття видатків на особисте підсобне господарство.

За наявними даними, жителі міст витрачають на їжу більше, ніж селяни. У середньому, це 3257,19 грн на харчі та безалкогольні напої, 93,03 грн на алкоголь і 162,13 грн на цигарки.

Місячні видатки на одяг і взуття оцінені Держстатом у 418,92 грн (5,9%), на комуналку в 1213,24 грн (16,9%) і на транспорт в середньому 248,97 грн (3,5%). 

Як повідомляв УНІАН, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#Держстат#їжа