Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу

Показник видатків на їжу становить 50,3%.

У середньому за місяць одне українське домогосподарство витрачає на продукти більше трьох тисяч гривень.

Такими є підрахунки Державної служби статистики України, передає ТСН.

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Оскільки на харчі витрачається більше половини доходів громадян, то на непродовольчі потреби припадає значно менше – 28,8%. Майже 13% зарплат іде на оплату послуг – останній показник вищий у містах. У селах натомість відчутніша стаття видатків на особисте підсобне господарство.

За наявними даними, жителі міст витрачають на їжу більше, ніж селяни. У середньому, це 3257,19 грн на харчі та безалкогольні напої, 93,03 грн на алкоголь і 162,13 грн на цигарки.

Місячні видатки на одяг і взуття оцінені Держстатом у 418,92 грн (5,9%), на комуналку в 1213,24 грн (16,9%) і на транспорт в середньому 248,97 грн (3,5%).

Як повідомляв УНІАН, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.