Місія МВФ почала роботу в Україні

Місія працюватиме до 19 вересня.

Місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, почала свою роботу в Києві.

Про це повідомили УНІАН у представництві МВФ в Україні.

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«Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Руденом розпочала свою роботу в Києві», - сказав представник Фонду.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду працюватиме в Києві до 19 вересня для обговорення актуальних економічних подій і економічної політики, а також наступних кроків, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення розвитку економіки в напрямі сталого та інклюзивного зростання.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

12 липня Верховна Рада ухвалила поправку до закону про судоустрій, яка передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.