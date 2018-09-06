Курс біткойна стрімко обвалився, інші криптовалюти теж обвалилися

Загалом за добу вартість найпопулярнішої криптовалюти впала з 7400 до 6400 доларів.

Криптовалюта біткойн обвалилася на 12,65% і торгується біля позначки 6400 доларів.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на дані біржі CoinMarketCap.

Минулої доби ціна криптовалюти наближалася до позначки 7400 доларів.

98 із 100 топових криптовалют опинилися в "червоній" зоні. Ethereum рухнув одразу на 20,44% - до 226 доларів, Ripple - на 13,7%, до 0,28 долара, Bitcoin Cash – на 20,07% до 502 доларів.

Капіталізація криптовалютного ринку скоротилася до 202 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що інвестори вірять, що ціна біткойна все ще може досягти 15 тисяч доларів до кінця року і рекомендують вкладатися в криптовалюту.