Гройсман провів переговори з місією МВФ

Прем'єр України провів перші переговори з головою місії МВФ Роном ван Роденом.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів перші переговори з головою місії Міжнародного валютного фонду Роном ван Роденом.

Читайте такожГройсман: співпраця з МВФ допоможе Україні уникнути дефолту

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу в Києві.

Згідно заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду працюватиме в Києві до 19 вересня для обговорення актуальних економічних подій та економічної політики, а також наступних кроків, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення розвитку економіки в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

12 липня Верховна Рада прийняла поправку до закону про судоустрій, що передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції з відповідним рішенням, винесеним судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.