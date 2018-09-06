НБУ підвищив облікову ставку до 18% річних

Ставка підвищується другий раз поспіль - після підвищення в липні до 17,5%.

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п. п. - до 18% річних, при цьому ставка підвищується другий раз поспіль - після підвищення в липні до 17,5% річних.

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"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 18% річних з 7 вересня 2018 року", - сказав голова НБУ Яків Смолій в ході брифінгу.

Згідно з матеріалами НБУ, в липні споживча інфляція продовжила сповільнюватися, впритул наблизившись до цільового діапазону (6,5% ± 2 п. п. на кінець третього кварталу).

"За попередніми оцінками Національного банку, в серпні інфляція також залишалася близькою до цієї позначки", - йдеться в документі.

Також в НБУ повідомили, що регулятор вважає актуальним липневий прогноз зниження інфляції до 8,9% в 2018 році і її повернення до цільового діапазону наприкінці 2019 року і до середньострокової цілі в 5% в 2020 році.

Ключовою умовою зниження інфляції до мети в НБУ, як і раніше вважають успішне продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Разом з тим, як відзначається в матеріалах, після липневого рішення НБУ щодо підвищення ставки істотно посилилися зовнішні ризики, включаючи тиск на валюти країн, що розвиваються і погіршення кон'юнктури на світових товарних ринках через ескалації широкомасштабних торгових конфліктів.

Крім того, актуальними залишаються внутрішні ризики, в тому числі зростання волатильності обмінного курсу гривні, наближення подвійних виборів в Україні і можливе погіршення в зв'язку з цим інфляційних очікувань, а також зростання внутрішнього попиту через значні темпи підвищення заробітних плат.

"У разі реалізації інфляційних ризиків Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для забезпечення зниження інфляції до встановлених цілей на прийнятному часовому горизонті", - підкреслили в НБУ.

Також повідомляється, що наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 25 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк два місяці зберігав облікову ставку на рівні 17,5% річних після її підвищення п'яти разів поспіль – до 17,5% річних у липні, 17% - у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні становить 9,9%, сповільнившись з 11,7% в аналогічному вимірі місяцем раніше.