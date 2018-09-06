Заробітчани з початку року переказали до України $6,3 мільярда

За прогнозами НБУ, до кінця року надходження від трудових мігрантів перевищать 11 мільярдів доларів.

Трудові мігранти за січень-липень поточного року перерахували до України 6,3 мільярда доларів.

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Про це повідомив журналістам голова Національного банку України Яків Смолій.

"За 7 місяців цифра, за нашою інформацією, становить 6,35 мільярда доларів США в еквіваленті", - сказав Смолій.

Він нагадав, що за прогнозами НБУ, до кінця року надходження від трудових мігрантів перевищать 11 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2017 році до 9,3 мільярда доларів США, або 8,4% відносно ВВП.

При цьому прем'єр-міністр Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

За словами Гройсмана, основним завданням уряду в боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат і якості робочих місць.

За даними Держстату, близько 36% українських трудових мігрантів займаються роботою, що не вимагає кваліфікації. Разом з тим 26,8% трудових мігрантів працюють за кордоном відповідно до одержаної кваліфікації, а майже 30% працюють не за фахом.