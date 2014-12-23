Нацбанк можуть зобов'язати перерахувати в бюджет-2015 понад 65 млрд гривень прибутку

Про це йдеться в допрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на парламентському сайті.

«Встановити, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку за 2014 рік і перераховує не пізніше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше 65,4 млрд гривень», - сказано в документі.

Враховуючи встановлену річну норму перерахувань прибутку Нацбанку у держбюджет у 2014 році на рівні 22,807 млрд гривень, урядовий законопроект передбачає збільшення цих відрахувань у 2015 році майже у 3 рази.

Читайте такожДержборг на 2015 рік хочуть затвердити в розмірі 68,3% ВВП

Згідно з проектом, перерахування може бути частково відстрочене на підставі звернення Нацбанку у випадку його погодження з Міністерством фінансів.

Також пропонується встановити, що в період від початку року до 11 травня 2015 року НБУ на вимогу Мінфіну перераховує до держбюджету кошти у розмірі до 25% від суми прибутку згідно з графіком Мінфіну.

Перехідними положеннями законопроекту уряд пропонує надати Нацбанку право у першому кварталі 2015 року перерахувати прибуток до держбюджету України не більше 25% річної суми.

Також пропонується встановити, що Нацбанк здійснює відрахування в загальні резерви, поки сума загальних резервів 2014, 2015 і 2016 років не досягне 3, 5 і 7% обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку в ці роки, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік із доходами в 475,240 млрд грн, видатками в 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн , або 3,7% ВВП (проект №1000).

У пояснювальній записці до проекту автор нагадує, що уряд обговорював з Міжнародним валютним фондом 2 сценарії на 2015 рік, і уряд будує проект держбюджету на другому, песимістичному сценарії, згідно з яким падіння ВВП складе 4,3%, номінальний ВВП зросте до 1,721 трлн грн, а річна інфляція складе 13,1%.