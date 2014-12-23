Путін заборонив чиновникам мати закордонні рахунки і займатися бізнесом навіть опосередковано

14:41, 23 грудня 2014
Фінанси
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Крім того, всі чиновники повинні надавати відомості про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру.

REUTERS

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що розширює перелік держслужбовців, яким заборонено мати рахунки і зберігати гроші і цінності в іноземних банках за межами Росії, передає ПРАЙМ.

Заборона тепер діє для широкого переліку чиновників, чиї рішення зачіпають нацбезпеку. Закон набуде чинності 1 січня 2015 року.

Читайте такожПутін звинуватив простих росіян у масштабному відтоку капіталу з РосіїПрийнятий закон поширює таку заборону на всіх держслужбовців, які беруть участь у підготовці рішень, які зачіпають питання суверенітету і національної безпеки країни. Мова йде про федеральних і регіональних чиновників, співробітників Банку Росії і держкомпаній, перелік яких встановлено нормативними актами відповідного рівня.

Закон також передбачає, що всі чиновники повинні надавати відомості про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру. Це стосується і тих, хто претендує на держслужбу.

Якщо чиновник купить нерухомість, автомобіль або цінні папери на загальну суму, що перевищує дохід його сім'ї за попередні три роки, доведеться надати відомості про витрати: своїх, подружжя та неповнолітніх дітей.

Державним і муніципальним чиновникам і федеральним парламентаріям також заборонять брати участь в управлінні господарюючими суб'єктами і займатися бізнесом навіть побічно (згідно з чинною нормою, їм заборонено здійснювати підприємницьку діяльність).

Якщо поліцейський, слідчий або митник здійснив "малозначне" корупційне порушення - він може бути покараний зауваженням або доганою, військовослужбовець - доганою, а цивільний чиновник - зауваженням.

Ще однією поправкою співробітникам поліції і органів внутрішніх справ ставиться в обов'язок повідомляти про будь-які спроби схилити їх до вчинення корупційних дій. Для правоохоронців також вводиться стаття про "звільнення у зв'язку з втратою довіри" - співробітники МВС позбудуться роботи, якщо не врегулювали конфлікт інтересів, не подали декларації про майно, доходи та витрати, займаються бізнесом або мають закордонні рахунки.

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