НБУ може переглянути прогноз зростання міжнародних резервів
Національний банк України зберіг прогноз зростання міжнародних резервів України до кінця поточного року до 20,7 мільярда доларів, однак може переглянути цей прогноз у жовтні.
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Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в ході брифінгу.
"На сьогодні ми зберігаємо прогноз, який публікували два місяці тому – наші резерви становитимуть 20,7 мільярда доларів на кінець цього року. Наступний прогноз ми публікуватимемо у кінці жовтня. Можливо, ми відкоригуємо його, враховуючи проведені інтервенції можливе отримання фінансування", - сказав він.
Разом з тим Чурій зазначив, що регулятор і надалі готовий зберігати свою присутність на валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу.
"Сьогодні ми купували валюту – купили майже 40 мільйонів доларів. Ми бачили, що гривня зростає. Ситуація дійсно динамічна – курс не рухається в одному напрямку, а відповідно до попиту і пропозиції", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України за січень-серпень 2018 року скоротилися на 8,4% - до 17,232 мільярда доларів або 2,9 місяці майбутнього імпорту.
У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.