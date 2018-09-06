НБУ може переглянути прогноз зростання міжнародних резервів

Регулятор і надалі готовий зберігати свою присутність на валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу.

Національний банк України зберіг прогноз зростання міжнародних резервів України до кінця поточного року до 20,7 мільярда доларів, однак може переглянути цей прогноз у жовтні.

Читайте такожНБУ підвищив облікову ставку до 18% річних

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в ході брифінгу.

"На сьогодні ми зберігаємо прогноз, який публікували два місяці тому – наші резерви становитимуть 20,7 мільярда доларів на кінець цього року. Наступний прогноз ми публікуватимемо у кінці жовтня. Можливо, ми відкоригуємо його, враховуючи проведені інтервенції можливе отримання фінансування", - сказав він.

Разом з тим Чурій зазначив, що регулятор і надалі готовий зберігати свою присутність на валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу.

"Сьогодні ми купували валюту – купили майже 40 мільйонів доларів. Ми бачили, що гривня зростає. Ситуація дійсно динамічна – курс не рухається в одному напрямку, а відповідно до попиту і пропозиції", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України за січень-серпень 2018 року скоротилися на 8,4% - до 17,232 мільярда доларів або 2,9 місяці майбутнього імпорту.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.