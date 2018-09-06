Нацбанк розраховує на успішне завершення місії МВФ

Отримання кредитних коштів Фонду зміцнить фінансову стабільність та стане позитивним сигналом для учасників ринку.

Національний банк України розраховує на успішне завершення місії Міжнародного валютного фонду, яка розпочала роботу у Києві сьогодні, 6 вересня.

Читайте такожГройсман провів переговори з місією МВФ

"Як ви знаєте, сьогодні починається візит місії МВФ у Києві, і Національний банк розраховує на успішність цих переговорів", - сказав глава НБУ Яків Смолій в ході брифінгу.

За його словами, отримання кредитних коштів Фонду та пов'язаного фінансування від інших партнерів сприятиме зміцненню фінансової стабільності в Україні, а також стане позитивним сигналом для учасників ринку.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу у Києві сьогодні, 6 вересня. Згідно заяві постійного представника МВФ в Україні Йосты Люнгмана, місія працюватиме до 19 вересня для обговорення актуальних економічних подій і економічної політики, а також наступних кроків, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення розвитку економіки в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.