Яресько: 30% витрат бюджету-2015 піде на оборону та фінансування боргів

Україну чекає непростий рік, оскільки 30% витрат державного бюджету 2015 року припадає на оборону і фінансування боргів, заявила міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи проект держбюджету на 2015 рік у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр повідомила, що держбюджет на 2015 рік ґрунтується на узгодженому макропрогнозі, який передбачає падіння реального ВВП на 4,3% за інфляції 13%. За її словами, незважаючи на складну ситуацію, уряд прогнозує збільшення номінальних доходів, що з утриманням дефіциту держбюджету у межах 3,7% ВВП дозволить профінансувати витрати на 543 млрд грн.

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«На нас чекає непростий рік. Непростий рік, в якому 30% наших витрат заплановано на оборону і обслуговування наших боргів. Витрати на оборону і безпеку, які є пріоритетом номер один, з урахуванням агресії на сході України, істотно збільшені і щодо ВВП, і щодо загальних витрат», - сказала Яресько. За її словами, проект держбюджету передбачає витрати на оборону у розмірі 82,9 млрд грн, а також 6 млрд грн держгарантій і можливість одержати ще 1,5 млрд грн зі спецфонду від реалізації конфіскованого майна.

«Проблема номер два – стрімке зростання витрат на обслуговування боргу. Девальвація збільшила на 55% платежі за нашими зовнішніми зобов'язаннями, а також стрімко накопичувалися внутрішні борги в минулі роки. Капіталізація «Нафтогазу», банків і Фонду гарантування вкладів. Усе разом майже подвоїло наші витрати на обслуговування боргів щодо минулого року», - додала міністр.