На оборону цього року витратять понад 5% ВВП - Порошенко

Президент сподівається, що рівень фінансування безпеки і оборони буде не менше, ніж у минулому році.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що витрати на оборону цього року становитимуть 5,26% ВВП.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Президент зазначив, що стосовно формування військового бюджету ситуація непроста. "Можу зазначити, що ми вже маємо перші паростки прийнятих за чотири роки реформ. І це дає нам можливість з оптимізмом дивитися і на відповідний бюджетний процес, хоча буде дуже складно, і сподіваюся, на відповідні показники щодо забезпечення фінансування сектору оборони і безпеки", - сказав Порошенко.

За його словами, в минулому році вдалося виконати вимоги щодо витрат на сектор оборони і безпеки, які мають становити не менше 5% ВВП. "І за фактом, в цьому році вони становитимуть 5,36% валового внутрішнього продукту України", - підкреслив Порошенко.

"Я знаю, що важко ... Це відповідальна позиція наших силових відомств, треба більше грошей. Але сподіваюся, що рівень фінансування в цьому році буде у відсотках не менше рівня фінансування минулого року", - заявив Порошенко.