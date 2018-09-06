Нацбанк очікує чергового траншу МВФ цього року

Сума майбутнього траншу є предметом переговорів.

Національний банк України очікує чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду цього року.

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"Ми очікуємо, що переговори будуть успішними, і що ми досягнемо консенсусу щодо отримання чергового траншу цього року", - сказав голова НБУ Яків Смолій в ході брифінгу.

Відповідаючи на питання про суму майбутнього траншу, голова НБУ зазначив, що це є предметом переговорів з Фондом.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу у Києві сьогодні, 6 вересня.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 мільярда доларів.