НБУ продовжує зміцнювати офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 7 вересня: 100 USD – 2822,4632 гривні; 100 EUR – 3283,6537 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2822,4632 (6 вересня – 2841,1552)

100 EUR – 3283,6537 (6 вересня – 3290,6260)

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за серпень за офіційним обмінним курсом девальвувала до долара США на 5,7%, до євро – на 5,8%.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 28,20/28,23 гривні/долар.