На оборону в бюджеті-2019 передбачено близько 200 мільярдів - Гройсман

Прем'єр зазначив, що пріоритетом уряду залишається фінансування безпеки і оборони на рівні не менше 5% ВВП.

На сферу оборони та безпеки в проекті держбюджету на наступний рік передбачено близько 200 мільярдів гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні РНБО заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що пріоритетом уряду залишається фінансування сфери безпеки і оборони на рівні не менше 5% ВВП.

"У минулому році на це було передбачено 167 мільярдів гривень. Цього року буде зростання приблизно на 30 мільярдів - це 197 мільярдів, а якщо говорити про спецфонди та інші доходи сфери оборони, то це понад 200 мільярдів гривень", - зазначив Гройсман.

За його словами, проектом бюджету передбачено кошти на підвищення грошового забезпечення військових.

"Також ми розуміємо, що нам необхідно забезпечувати армію новітнім озброєнням і всім необхідним для ефективної безпеки і оборони. Разом з тим, ми вважаємо, що усі розпорядники коштів, у відповідності зі стратегічними документами розвитку нашої безпеки і оборони, повинні забезпечити ефективність використання цих витрат", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність підвищення рівня грошового забезпечення українського військовослужбовця не менш ніж на 30%.