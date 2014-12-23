Нацбанк підвищив офіційний курс гривні майже на 20 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 23 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1566.1713 грн (з 14.00 22 грудня - 1585.4396);

100 євро - 1919.9694 (з 14.00 22 грудня - 1946.7613);

10 російських рублів - 2.7723 (з 14.00 22 грудня - 2.6127).

Читайте такожНацбанк не дає ніяких прогнозів - чекає, поки курс гривні встановить ринокЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 23 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7512 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 13,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,7500 грн/дол.