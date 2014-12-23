Яценюк підтвердив: прогнозний курс на 2015 рік - 17 гривень за долар

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

«Середній курс під час розрахунку державного бюджету - 17 грн», - сказав Яценюк.

Причому присутня в Раді міністр фінансів Наталія Яресько наголосила, що всі прогнозні показники проекту бюджету були сформовані на основі консенсус-прогнозів інвестиційних банків та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Що стосується курсу, то ми не отримали прогнозний курс від Національного банку. Ми використовували середній консенсусний курс, який ми отримали від Мінекономіки та інвестиційних банкірів та економістів», - сказала Яресько.

Раніше прем'єр-міністр зазначав, що Кабінет міністрів закладає у проект державного бюджету України на 2015 рік курс гривні до долара на рівні поточного з допущенням девальвації до 17 грн за долар. Водночас він зазначив, що корективи у прогнозні показники вносяться постійно.

Кабмін подав до парламенту проект бюджету на 2015 рік із доходами у 475,240 млрд грн, видатками в 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету у 63,670 млрд грн.