Atlantic Council: війна - дорога справа і росіяни це починають відчувати

Російська бюджетна статистика свідчить, що витрати на окупований Крим складають $2 млрд на рік. Витрати на сході України закриті для громадськості, але можна вважати, що вони подібні.

Інтервенція до Сирії, анексія Криму і продовження військової присутності на сході України може стати занадто витратною задачею для російського президента Володимира Путіна.

Читайте такожЕксперти підрахували суму збитків України від агресії Росії

Про це пише аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд в статті для Project Syndicate, передає Голос Америки. Зростання економіки Росії лише трохи перевищує 1,5% і країна витрачає 5,3% ВВП на військові потреби, а юридичні, громадські та інші втрати забирають ще 3-4%, наголошує аналітик.

Війна – дорога справа і росіяни це починають усвідомлювати, вважає Аслунд. Кремль провадить військові операції в східній Україні та Сирії і, хоча масштаб цих конфліктів обмежений, залишається питання, чи може країна собі це дозволити.

Будучи 11-ю за величиною економікою світу, Росія здатна фінансувати такі витрати в короткостроковій перспективі. Однак, довгострокова перспектива – інше питання. З 2008 по 2016 роки Росія наростила військові витрати з 3,3%, що приблизно відповідає рівневі США – до 5,3%, повідомляє Стокгольмський аналітичний центр Stockholm International Peace Research Institute, пише Аслунд.

Російська бюджетна статистика свідчить, що цивільні витрати на окупований Крим складають $2 млрд на рік. Витрати на сході України закриті для громадськості, але можна вважати, що вони подібні. В цьому разі, за оцінками аналітика, витрати Росії становлять $4 млрд, або 0,3% ВВП лише на ці дві операції.

Крім цього, Росія також втрачає в торгівлі та інвестиціях, що достатньо для того, щоб країна була в стагнації поки тривають війни, наголошує Аслунд.

Санкції введені США та ЄС в 2014 році працюють ефективно, вважає аналітик. У світових фінансах долар відіграє провідну роль, а так як кожен долар проходить через американські банки, операції в доларах підпадають під юрисдикцію міністерства фінансів США. Тому фінансові санкції США можуть позбавити Росію іноземних інвестицій.

Після втрати доступу до фінансування в доларах, російські корпорації не мали іншого виходу як виплачувати борги після настання строку виплат (а не рефінансувати – ред.). В результаті цього, наголошує Аслунд, загальний міжнародний борг Росії знизився з $732 млрд в червні 2014 року до $519 млрд в грудні 2015 року і з того часу залишався на цьому рівні.

Міжнародні валютні резерви Росії також зменшились з $510 млрд на кінець 2013 року до $356 млрд на березень 2015 року, згодом, постійний профіцит поточного рахунку дозволив відновити цей рівень до $458 млрд. Однак, прямі міжнародні інвестиції до Росії становили менше 2% ВВП з 2015 по 2017 і майже половина з них – проекти минулих років. Таким чином, скорочуються не лише інвестиції, але і імпорт технологій, підкреслює аналітик.

Росія змогла втримати макроекономічну стабільність та зовнішній баланс, однак, має невеликий спад виробництва і значне погіршення рівня життя. Реальні наявні доходи громадян впали на 17%, а інвестиції знизились на 12%, хоча ВВП впав лише на 0,5: за цей період.

Обіг торгівлі між Росією та Україною впав на 80%. Хоча зупинка торгівлі більше зашкодила Україні, Росія також втратила значний експортний ринок, а також джерело імпорту військового обладнання. Україна, яка колись була важливим споживачем енергії, не купувала у Росії природний газ з листопада 2015 року.

Захоплення активів в Криму та на Донбасі також є коштовним. Згідно Договору про захист інвестицій 1998 року, українські компанії подали щонайменше вісім позовів проти Росії до арбітражного суду в Гаазі. Незаконні конфіскації можуть коштувати Росії біля $10 млрд, оцінює аналітик.

Так як швидкого розв'язання конфлікту в Україні не очікується, ймовірно, санкції залишаться на довгий термін. Санкції можуть розширюватись, наприклад, в квітні США запровадили санкції у відповідь на втручання упрезидентські вибори 2016 року.

Нові заходи значно вплинули на російський рубль та фондовий ринок. Тепер, Конгрес провадить новий наступ, після підозрілого саміту Путіна та Трампа в Гельсінкі цього літа, працюючи над новим пакетом санкцій.

Хоча економіка Росії зростає на незначні 1,5%, щорічні цивільні, юридичні та інші витрати на військову агресію становлять, щонайменше 3-4% ВВП, або $45-60 млрд. Кремль, можливо, вважає ці витрати керованими на даному етапі, але їх зростання може мати значні політичний наслідки, переконаний аналітик.