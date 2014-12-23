Через дії Нацбанку гривня під загрозою - рада НБУ

Здійснення грошово-кредитної політики Національним банком у січні-жовтні не повною мірою відповідало положенням Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік, а забезпечення стабільності національної валюти перебуває під загрозою, вважає Рада Національного банку України.

Про це йдеться в рішенні ради від 17 грудня «Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік та її вплив на соціально-економічний розвиток України», опублікованому на сайті НБУ.

«Слід зазначити, що здійснення грошово-кредитної політики у січні-жовтні не повною мірою відповідало положенням Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік. Забезпечення стабільності національної валюти, як основної мети грошово-кредитної політики, перебуває під загрозою, більшість визначених Основними засадами завдань не виконуються або виконуються неналежним чином», - сказано в документі.

Як повідомляється, такого висновку рада дійшла на підставі інформації Правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово кредитної політики за підсумками роботи у січні-жовтні 2014 року.

«Несвоєчасні дії Національного банку України на валютному ринку, з одного боку, дозволили істотно обмежити темпи девальвації, з іншого - призвели до скорочення міжнародних резервів від початку року на 51,2% або на 10,4 млрд дол. США. Станом на 1 грудня 2014 року вони становили 10,0 млрд дол. США», - наголошується в документі.

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У свою чергу, НБУ на сайті повідомляє, що поділяє позицію Ради про те, що проведення грошово-кредитної політики на таких засадах і за таких макроекономічних умов містить ризики для цінової стабільності в державі, головним критерієм якої є досягнення і підтримка низького стабільного темпу зростання інфляції у середньостроковій перспективі, і що у країні необхідно створити умови для переходу до режиму інфляційного таргетування.

«Але передумовою цього повинна стати збалансована фіскальна політика держави. Тому Національний банк України сподівається на те, що критичні заяви Ради будуть враховані Кабінетом міністрів України під час підготовки державного бюджету України на 2015 рік та Верховною Радою України під час його затвердження», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко виключив зі складу Ради Національного банку України Андрія Портнова та Валерія Хорошковського.

За інформацією на сайті Національного банку України, до складу Ради НБУ, крім звільнених Хорошковського і Портнова, входять Ірина Акімова, Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Павло Гайдуцький, Ольга Кандибка, Трохим Ковальчук, Валерія Гонтарева як голова НБУ, Віталій Ломакович, Ігор Лютий, Юрій Полунеєв, Віктор Федосов, Роман Шпек.

У рамках закону про Національний банк, Рада НБУ виконує низку функцій, у тому числі щорічно розробляє основні засади грошово-кредитної політики і затверджує кошторис доходів та витрат НБУ.

За словами першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, відносини між НБУ і радою НБУ «непрості», оскільки рада не укомплектована, у зв'язку з чим іноді на засіданнях не вистачає голосів для кворуму, а також до недавнього часу до ради входили люди, яких фізично немає в Україні.