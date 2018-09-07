В Україні посилять боротьбу з неофіційним працевлаштуванням

За сім місяців цього року викрили майже 9 тисяч підприємців, які вели тіньову діяльність.

Уряд посилює заходи із боротьби з неофіційним працевлаштуванням. Більш пильний контроль встановлять за оформленням трудових відносин з найманими працівниками. Читайте такожВ Україні стало менше офіційних безробітних Зокрема, боротимуться з такими схемами, коли робітників змушують реєструватися як фізичних осіб-підприємців. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1". Це має покращити сплату податків та єдиного соціального внеску. За сім місяців цього року викрили майже 9 тисяч підприємців, які вели тіньову діяльність. Внаслідок перевірок з'ясували, що майже половина працедавців порушують норми трудового законодавства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter