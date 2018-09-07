В Україні посилять боротьбу з неофіційним працевлаштуванням
10:18, 07 вересня 2018Фінанси
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За сім місяців цього року викрили майже 9 тисяч підприємців, які вели тіньову діяльність.
В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників змушують реєструватися як ФОП / фото pixabay.com
Уряд посилює заходи із боротьби з неофіційним працевлаштуванням. Більш пильний контроль встановлять за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.
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Зокрема, боротимуться з такими схемами, коли робітників змушують реєструватися як фізичних осіб-підприємців. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".
Це має покращити сплату податків та єдиного соціального внеску. За сім місяців цього року викрили майже 9 тисяч підприємців, які вели тіньову діяльність.
Внаслідок перевірок з'ясували, що майже половина працедавців порушують норми трудового законодавства.
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