Депутати вирішили приймати держбюджет 30 грудня

ВР ухвалила постанову “Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту закону України “Про державний бюджет України на 2015 рік”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№1000-П) проголосували 253 народних із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Постанову підтримали із врахуванням пропозиції лідера фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрія Луценка, який зазначив, що коаліція сьогодні не готова ухвалювати жодних рішень, оскільки має вивчити надані урядом матеріали.

Луценко запропонував 25 грудня у першому читанні розглянути 44 законопроекти, запропоновані урядом, та зміни до Бюджетного та Податкового кодексу; в неділю, 28 грудня, розглянути їх у другому читанні, а у вівторок, 30 грудня, голосувати за державний бюджет України.

Таким чином, постанову, вже за № 1000-П1, було ухвалено 266-ма голосами, змінивши в ній дати відповідно до пропозицій Луценка.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у ВР зареєстрували проект постанови про особливості процедури розгляду і прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2015 рік (№1000-П).

Документ передбачав, зокрема, що представлення проекту закону про державний бюджет на 2015 рік выдбудеться у ВР 23 грудня; розгляд проекту держбюджету народними депутатами, формування пропозицій до проекту – не пізніше 12.00 24 грудня.

Розгляд проекту держбюджету з пропозиціями Комітету ВР з питань бюджету та прийняття його в цілому планувалося 25 грудня 2014 року.