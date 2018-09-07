Нацбанк витратив на підтримку гривні вже понад $700 мільйонів

Валютні інтервенції ослаблюють вплив коливань обмінного курсу на інфляцію.

Національний банк України з початку третього кварталу в ході інтервенцій для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні продав на міжбанківському валютному ринку на 700 мільйонів доларів більше, ніж купив.

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"Чистий продаж валюти Національним банком для згладжування надмірних коливань обмінного курсу становить понад 700 мільйонів доларів США з початку третього кварталу", - сказав голова НБУ Яків Смолій в ході брифінгу.

За його словами, валютні інтервенції ослаблюють вплив коливань обмінного курсу на інфляцію.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за серпень за офіційним обмінним курсом девальвувала до долара США на 5,7%, до євро – на 5,8%.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 28,20/28,23 гривні/долар.