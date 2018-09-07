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Прем'єр уточнив обсяг оборонного бюджету країни в 2019 році

11:36, 07 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це виступаючи в парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Уряд вніс пропозицію на РНБО збільшити оборонний бюджет на 23 мільярд гривень до 201 мільярд гривень зі спецфондом. Я хочу підкреслити, що це колосальний ресурс, який фактично буде виділено наступного року, він буде максимальним за всі періоди", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що цієї суми буде достатньо при ефективному використанні для забезпечення оборонних потреб країни.

"Ми сподіваємося, що розпорядники, міністерства і силові відомства, приймуть всі заходи для використання цих ресурсів, а також будуть збільшені зарплати особливо тим, хто в умовах війни захищає нашу державу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році на потреби сектору безпеки і оборони України буде спрямовано більше 5% ВВП.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 6 вересня за результатами обговорення основних параметрів оборонного бюджету на 2019 рік.

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Теги: #витрати на оборону#витрати на оборону в Україні