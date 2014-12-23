Фінансування апарату Мінінфраструктури хочуть збільшити більше ніж у 8 разів

Кабінет міністрів України пропонує виділити на фінансування Міністерства інфраструктури у 2015 році 3,27 млрд грн, що у 2,2 разу більше, ніж у 2014 році.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту №1000 «Про Державний бюджет на 2015 рік», опублікованій на сайті Верховної Ради.

Зокрема, видатки на міністерство з основного фонду держбюджету становитимуть 3,21 млрд грн, у тому числі видатки споживання - 3,16 млрд грн та видатки розвитку - 42,19 млн грн. Зі спеціального фонду буде виділено 58,92 млн грн, у тому числі видатки споживання - 31,19 млн грн, видатки розвитку - 27,73 млн грн.

Зокрема, витрати на утримання апарату міністерства у наступному році уряд пропонує збільшити майже у 8,3 разу порівняно з поточним роком - до 2,82 млрд грн.

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На бюджетну програму підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів і внутрішніх водних шляхів у 2015 році планується залучити понад 39 млн грн і направити їх на забезпечення функціонування навігаційного обладнання, гарантованих габаритів суднового ходу, безаварійного та безперешкодного проходження суден по внутрішніх водних шляхах та судноплавних шлюзів, що буде сприяти забезпеченню безпеки судноплавства.

Уряд також пропонує скоротити витрати на утримання Держінспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) у 2015 році порівняно із 2014 роком у 3,1 разу - до 9,88 млн грн, Держінспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) - у 9,9 разу - до 6,05 млн грн, тоді як витрати на утримання Державної авіаційної служби україни (Державіаслужба) планується збільшити майже вдвічі - до 121,2 млн грн, а на утримання Державної спеціальної служби транспорту планується збільшити видатки на 16,1% - до 301,6 млн грн.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) може отримати в 2015 році 25,53 млрд грн фінансування з державного бюджету проти передбачених у державному бюджеті на поточний рік 14,42 млрд грн.

Водночас Кабмін виключив із проекту бюджету таку статтю витрат, як державна підтримка Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), тоді як у поточному році на відомство було виділено понад 1 млрд грн, зокрема, на медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік з доходами 475,24 млрд грн, витратами 527,19 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету 63,67 млрд грн.