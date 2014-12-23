Економічне зростання США виявилося вищим за прогнози аналітиків

Про це йдеться у прес-релізі Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі США, передають РИА Новости.

Дані виявилися вищими від первісної оцінки 3,5% та другої оцінки у 3,9%, а також прогнозів аналітиків, опитаних агентством Reuters, які очікували зростання американської економіки на 4,3%.

У другому кварталі поточного року ВВП США зріс на 4,6%.

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Реальні темпи зростання споживчих витрат у третьому кварталі прискорилися до 3,2% від 2,5% кварталом раніше. Зростання експорту товарів і послуг сповільнилося до 4,5% від 11,1% за підсумками попереднього кварталу. Причому реальний імпорт товарів і послуг зменшився на 0,9%, тоді як на квартал раніше було зафіксовано зростання на 11,3%.

Раніше УНІАН повідомляв, що зростання ВВП США сповільнилося до 3,5%, проте перевищило прогнози.

ВВП (сукупна вартість товарів і послуг, створених всередині країни) є одним з основоположних і всеосяжних макроекономічних показників. Дані щодо ВВП США щомісяця публікуються Бюро економічного аналізу як у номінальних, так і реальних (з урахуванням інфляції) цінах. Доповідь з квартального ВВП вперше публікується в кінці наступного за кожним кварталом місяця, після чого первісна оцінка переглядається двічі.