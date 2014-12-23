Раді пропонують залишити 4 групи "спрощенців" та вдвічі підвищити поріг доходу для першої
Кабмін пропонує Раді оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до чотирьох замість нинішніх шести та вдвічі підвищити поріг доходу для підприємців першої групи «спрощенців» - до 300 тис. грн.
Кабінет міністрів України у рамках реалізації податкової реформи пропонує парламенту оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до чотирьох замість нинішніх шести та вдвічі підвищити поріг доходу для підприємців першої групи «спрощенців» - до 300 тис. грн, сказано в урядовому законопроекті «Про внесення змін у Податковий кодекс і деякі інші закони України (щодо податкової реформи)».
«Оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до 4 зі збереженням діючого максимального доходу який дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування, - сказано в пояснювальній записці до законопроекту. - Причому з метою зменшення навантаження на малий бізнес підвищується до 300 тис. грн (у 2 рази) максимальний поріг доходу, що дозволяє вибрати першу групу платників єдиного податку».
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Ставка єдиного податку водночас, згідно з положеннями законопроекту, знижується вдвічі - до 2% у випадку сплати ПДВ і до 4% без сплати ПДВ.
Раніше УНІАН повідомляв, що ПДВ-рахунки можуть запровадити з 1 січня у тестовому режимі без штрафів.
Також повідомлялося, що обсяг платежів за єдиним податком від підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування, у січні-листопаді поточного року склав 7 млрд грн.
Восени 2011 року набув чинності закон, який визначає чотири групи підприємців, що мають право на сплату податку за спрощеною системою. У першу і другу групу увійшли дрібні підприємці, третю і четверту - фізичні та юридичні особи-підприємці з обсягом доходу від 3 до 5 млн грн і кількістю найманих працівників від 20 до 50 осіб.
Для таких підприємців ставка податку була встановлена на рівні 3% або 5% від обсягу доходів залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. Законодавчими змінами, що набули чинності від 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена. Зокрема, було запроваджено 5-ту і 6-ту групи «спрощенців», ставки податку для яких склали 5% і 7% доходу відповідно.