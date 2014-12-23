Раді пропонують залишити 4 групи "спрощенців" та вдвічі підвищити поріг доходу для першої

Кабінет міністрів України у рамках реалізації податкової реформи пропонує парламенту оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до чотирьох замість нинішніх шести та вдвічі підвищити поріг доходу для підприємців першої групи «спрощенців» - до 300 тис. грн, сказано в урядовому законопроекті «Про внесення змін у Податковий кодекс і деякі інші закони України (щодо податкової реформи)».

«Оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до 4 зі збереженням діючого максимального доходу який дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування, - сказано в пояснювальній записці до законопроекту. - Причому з метою зменшення навантаження на малий бізнес підвищується до 300 тис. грн (у 2 рази) максимальний поріг доходу, що дозволяє вибрати першу групу платників єдиного податку».

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Ставка єдиного податку водночас, згідно з положеннями законопроекту, знижується вдвічі - до 2% у випадку сплати ПДВ і до 4% без сплати ПДВ.

Раніше УНІАН повідомляв, що ПДВ-рахунки можуть запровадити з 1 січня у тестовому режимі без штрафів.

Також повідомлялося, що обсяг платежів за єдиним податком від підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування, у січні-листопаді поточного року склав 7 млрд грн.

Восени 2011 року набув чинності закон, який визначає чотири групи підприємців, що мають право на сплату податку за спрощеною системою. У першу і другу групу увійшли дрібні підприємці, третю і четверту - фізичні та юридичні особи-підприємці з обсягом доходу від 3 до 5 млн грн і кількістю найманих працівників від 20 до 50 осіб.

Для таких підприємців ставка податку була встановлена на рівні 3% або 5% від обсягу доходів залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. Законодавчими змінами, що набули чинності від 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена. Зокрема, було запроваджено 5-ту і 6-ту групи «спрощенців», ставки податку для яких склали 5% і 7% доходу відповідно.