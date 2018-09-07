Бізнес закликав НБУ та Мінфін розробити методику округлення сум в чеках

На думку бізнесу, на сьогоднішній день округлення сум в чеках не відбувається через відсутність роз'яснень до постанови НБУ "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

Бізнес-співтовариство закликало Національний банк, Міністерство фінансів та Державну фіскальну службу розробити методику округлення сум в чеках.

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Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, переданому агентству УНІАН.

Як зазначається, за станом на 7 вересня округлення сум в чеках не відбувається через відсутність роз'яснень до постанови Нацбанку №25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

"Для бізнесу важливо розуміння особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування сум округлення. А саме: як суми округлення вносити до податкових накладних по ПДВ, можна проводити округлення мінімальних та максимальних цін на підакцизні товари, як вести податковий облік сум округлення?", - йдеться в повідомленні.

Так, наприклад, за словами представників Ритейл комітету Європейської Бізнес Асоціації, на алкоголь є мінімальна роздрібна ціна, яку не можна округляти в меншу сторону, на тютюнові вироби - навпаки, в більшу сторону.

"В іншому випадку це буде порушенням законодавства, за яке передбачено штраф", - зазначили у ЄБА.

Разом з тим в асоціації зазначили, що немає чіткої позиції Фіскальної служби, Міністерства фінансів та Національного банку України з питань обліку округлення сум і сум після округлення.

У Податковому комітеті ЄБА попереджають, що гальмування цих процесів може стати серйозною проблемою для бізнесу в цілому, коли перестане вистачати дрібних монет.

"Адже вони мають властивість зношуватися і губитися. А з 1 липня припинився випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. За даними Нацбанку, на початку червня в обігу перебувало 2,4 мільярда штук однокопеечных монет, 1,4 мільярда двокопійчаних, 1,9 мільярда пятикопеечных монет і 1,7 мільярда - 25-копійчаних", - додали в асоціації.

Також стурбованість у бізнесу викликають перевірки фіскальних органів, в той час як законодавчо це питання залишається не врегульованим, хоча штрафи за порушення вже існують.

"Європейська Бізнес Асоціація в черговий раз звертається до Національного банку України, Міністерству фінансів України та Державної фіскальної служби з проханням підготувати та оприлюднити відповідні роз'яснення про правила округлення та застосування штрафів. Пропонуємо спочатку оголосити і прийняти на відповідному рівні правила обліку і оподаткування операцій з округленням, а вже потім карати за їх невиконання", - відзначили в асоціації.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 1 липня припинив карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, а також ввів правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.

В Нбу зазначали, що введення правил округлення загальної суми покупки для спрощення готівкових розрахунків у зв'язку з припиненням карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок не має призвести до порушень законодавства та застосування штрафних санкцій до бізнесу.