Гривня на міжбанку зміцнилася до 16,20 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,47/19,71 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2856/0,2907 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8085 грн/дол., до цього часу було укладено 194 угод, обсяг торгів склав 319,0 млн дол.

Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку гривня зміцнилася до 16,26 за долар.