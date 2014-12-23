Гривня на міжбанку зміцнилася до 16,20 за долар
18:28, 23 грудня 2014Фінанси
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У вівторок, 23 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів зміцнилися до 16,00/16,20 грн/дол. проти 16,15/16,35 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня на міжбанку зросла до 16,25 за долар / ru.tsn.ua
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,47/19,71 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2856/0,2907 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8085 грн/дол., до цього часу було укладено 194 угод, обсяг торгів склав 319,0 млн дол.
Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку гривня зміцнилася до 16,26 за долар.
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