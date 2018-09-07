У понеділок в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 10 вересня: 100 USD – 2826,4977 гривні; 100 EUR – 3282,9771 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2826,4977 (7 вересня – 2822,4632)

100 EUR – 3282,9771 (7 вересня – 3283,6537)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,27/28,30 гривні/долар.

Поточні котирування на 4 копійки нижче рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,70/32,73 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,40/0,41 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,2637 гривні/долар.