У понеділок в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2826,4977 (7 вересня – 2822,4632)
100 EUR – 3282,9771 (7 вересня – 3283,6537)
Читайте такожНацбанк витратив на підтримку гривні вже понад $700 мільйонів
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,27/28,30 гривні/долар.
Поточні котирування на 4 копійки нижче рівня відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,70/32,73 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,40/0,41 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,2637 гривні/долар.