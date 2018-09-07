Кабмін подасть проект держбюджету-2019 в Раду до 15 вересня - Гройсман

За словами прем'єра, уряд працює над фінальною версією проекту держбюджету.

Кабінет міністрів виходить на фінальну версію проекту Державного бюджету на 2019 рік і готовий подати його на обговорення до Верховної Ради до 15 вересня.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

«Працюємо над фінальною версією бюджету. Він буде представлений вчасно. Буде визначено реальні показники і цифри. Для мене головне - стабільність, прогнозованість і реалістичність. 15 вересня подаємо бюджет і будемо за нього боротися», - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2018 року одержав 607,470 млрд грн доходів, що на 18,984 млрд грн, або на 3%, нижче планового показника на цей період.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.