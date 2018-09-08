"Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим загрожує невиконання вимог МВФ

Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити, заявив він.

Економіка зростає, однак Україна має борг, який сама не може виплатити, тому треба виходити на зовнішні ринки та співробітничати з МВФ.

Невиконання умов Міжнародного валютного фонду поставить Україну на межу дефолту. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер".

Читайте такожМісія МВФ почала роботу в Україні

"Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки", - зазначив прем'єр.

Гройсман запевнив, що він "перший за те, щоб зменшувати ціни на ресурси".

"Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту. Ми хочемо кризи? Я не кризовий прем'єр, я антикризовий. Я зроблю все, щоб захистити людей, знизити інфляцію і зростання реальних доходів", - підкреслив він.

Прем'єр сказав, що раніше меморандум з кредиторами підписували і не виконували обіцяне - це підірвало довіру до України.

"Я повинен вирішувати це питання. Місія МВФ приїхала. Ми працюємо, у нас конструктивні відносини. За два тижні повідомимо про результати переговорів", - заявив Гройсман.