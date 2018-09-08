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"Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим загрожує невиконання вимог МВФ

02:25, 08 вересня 2018
Фінанси
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Треба виходити на зовнішні ринки, заявив він / фото УНІАН

Невиконання умов Міжнародного валютного фонду поставить Україну на межу дефолту. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер".

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"Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки", - зазначив прем'єр.

Гройсман запевнив, що він "перший за те, щоб зменшувати ціни на ресурси".

"Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту. Ми хочемо кризи? Я не кризовий прем'єр, я антикризовий. Я зроблю все, щоб захистити людей, знизити інфляцію і зростання реальних доходів", - підкреслив він.

Прем'єр сказав, що раніше меморандум з кредиторами підписували і не виконували обіцяне - це підірвало довіру до України.

"Я повинен вирішувати це питання. Місія МВФ приїхала. Ми працюємо, у нас конструктивні відносини. За два тижні повідомимо про результати переговорів", - заявив Гройсман.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол. у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

Місія МВФ приїхала з візитом у Київ 6 вересня. За підсумками візиту буде ухвалене рішення про виділення траншу.

Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкових. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до такого кроку.

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Теги: #Гройсман#МВФ