"Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим загрожує невиконання вимог МВФ
Економіка зростає, однак Україна має борг, який сама не може виплатити, тому треба виходити на зовнішні ринки та співробітничати з МВФ.
Невиконання умов Міжнародного валютного фонду поставить Україну на межу дефолту. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер".
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"Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки", - зазначив прем'єр.
Гройсман запевнив, що він "перший за те, щоб зменшувати ціни на ресурси".
"Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту. Ми хочемо кризи? Я не кризовий прем'єр, я антикризовий. Я зроблю все, щоб захистити людей, знизити інфляцію і зростання реальних доходів", - підкреслив він.
Прем'єр сказав, що раніше меморандум з кредиторами підписували і не виконували обіцяне - це підірвало довіру до України.
"Я повинен вирішувати це питання. Місія МВФ приїхала. Ми працюємо, у нас конструктивні відносини. За два тижні повідомимо про результати переговорів", - заявив Гройсман.
Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол. у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.
Місія МВФ приїхала з візитом у Київ 6 вересня. За підсумками візиту буде ухвалене рішення про виділення траншу.
Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкових. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до такого кроку.