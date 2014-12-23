Кабмін пропонує у 2015 році отримати від приватизації 17 млрд гривень

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту №1000 «Про Державний бюджет на 2015 рік», опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як наголошується в записці, одним зі шляхів забезпечення надходження коштів від приватизації до державного бюджету у 2015 році є прискорення прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", яким пропонується виключити з цього переліку близько 1200 об'єктів. Як зазначають автори законопроекту, це дозволить залучити до приватизації додаткову кількість об'єктів.

Читайте такожВід приватизації у 2015 році очікують отримати 17 млрд гривень - джерело

У пояснювальній записці також зазначається, що надходження коштів від приватизації державного майна значною мірою залежить від попиту на об'єкти приватизації та загальної соціально-політичної та економічної ситуації у країні у 2015 році, пов'язаної із проведенням антитерористичної операції на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1067 від 7 листопада скоротив план надходжень від приватизації на 2014 рік до 363 млн грн. Раніше від приватизації у поточному році планувалося отримати 17 млрд грн.