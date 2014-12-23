Гройсман доручив врегулювати ситуацію з валютними кредитами

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання парламенту позафракційний депутат Борислав Береза зазначив, що біля ВР проводять акцію протесту мітингувальники, які взяли кредити в банках, коли курс був 5 грн за 1 долар, а сьогодні повинні віддавати по 20 грн за 1 долар.

Депутат закликав своїх колег розглянути всі питання щодо врегулювання ситуації з валютними кредитами громадян.

"На початку наступної сесії, у лютому, розглянути всі закони і прийняти закони, які влаштують людей", - сказав Береза.

У свою чергу Гройсман дав доручення профільним комітетам "розглянути цю проблематику і знайти можливості для врегулювання цієї ситуації".

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Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі керівництва Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності з ініціативною групою ГО «Кредитний Майдан» досягнута домовленість щодо створення робочої групи з підготовки узгодженого варіанту законопроекту щодо реструктуризації кредитних зобов'язань в іноземній валюті.

Сьогодні біля парламенту відбувалися акції протесту, учасники однієї з яких вимагали від парламентуврегулювати питання з валютними кредитами.

Народні депутати Береза і Антон Геращенко переконали їх не палити шини та не вчиняти інших радикальних дій і пообіцяли підняти питання щодо їхньої проблеми на засіданні ВР.