Рада НБУ пропонує знизити рефінансування банків, щоб зупинити девальвацію

Рада Національного банку України рекомендує правлінню НБУ обмежити приплив гривневих ресурсів на валютний ринок за допомогою зниження рефінансування банків, а також скасувати валютні обмеження для експортерів, щоб стабілізувати валютний ринок і попередити подальшу девальвацію гривні.

Про це йдеться в рішенні ради від 17 грудня «Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік та її вплив на соціально-економічний розвиток України», опублікованому на сайті НБУ.

Також рада НБУ рекомендує проводити зважену політику рефінансування та рекапіталізації банків, застосовувати оперативні інструменти для запобігання валютних спекуляцій, вдосконалити адміністрування пенсійного збору з купівлі валюти для уникнення ефекту подвійного оподаткування та розробити план поступового скасування цього збору.

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Крім того, рада пропонує доповнити закон про Національний банк України нормою, згідно з якою рішення правління НБУ про валютні обмеження, що зачіпають рух валютних коштів через кордон, повинні узгоджуватися з радою НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк 22 грудня втретє від початку місяця оновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара на рівні 15,8544 грн/дол. за офіційним курсом сьогодні, 23 грудня, гривня зміцнилася на 19 копійок - до рівня 15,6617 грн/дол.

У лютому цього року НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і внаслідок цього гривня від початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже у три рази - до близько 5 з 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України заявив, що здійснення грошово-кредитної політики Національним банком у січні-жовтні не повною мірою відповідало положенням Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік, а забезпечення стабільності національної валюти перебуває під загрозою.

На думку ради, несвоєчасні дії Нацбанку на валютному ринку не дозволили істотно обмежити темпи девальвації і призвели до скорочення міжнародних резервів від початку року на 51,2% до 10,0 млрд дол.

У свою чергу, Національний банк повідомив, що істотний тиск на стабільність гривні надали незбалансованість державних фінансів і повільне реформування НАК «Нафтогаз України», у зв'язку з чим НБУ був змушений створювати умови для своєчасного фінансування дефіциту держбюджету і перерахування платежів за імпортований природний газ.