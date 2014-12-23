Кабмін пропонує збільшити збір при купівлі готівкової валюти в 4 рази

Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи пропонує Верховній Раді зберегти стягнення військового збору, введеного в серпні цього року, а також підвищити ставку збору при купівлі-продажу готівкової валюти до 2% із нинішніх 0,5%.

Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких інших законів України (щодо податкової реформи)».

Читайте такожВ окупованому бойовиками Донецьку долар продають по 21 гривні, євро - по 26

«З метою забезпечення фінансування заходів із підвищення обороноздатності країни передбачається продовжувати дію військового збору аж до моменту завершення реформи збройних сил і розширити базу оподаткування за рахунок усіх доходів фізичних осіб», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Що стосується валютного збору, то мета урядової пропозиції – в дедоларизації економіки України і підвищення рівня довіри населення до гривні.

«Пропонується підвищити до 2% ставку збору на загальнообов'язкове пенсійне страхування з операцій купівлі валюти в готівковій формі для фізичних і юридичних осіб, окрім банків, і скасувати такий збір для безготівкових операцій», - говориться в пояснювальній записці.

Раніше Міністерство фінансів України під час обговорення проекту держбюджету на 2015 рік ухвалило рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору в розмірі 1,5% на весь 2015 рік.

Читайте такожРосійська валюта продовжує падати у прірву: євро перевищив 100 рублів, долар - вище 80

Стягнення обов'язкового пенсійного збору при операціях із купівлі валюти в готівковій і безготівковій формі за ставкою 0,5% від об'єкту оподаткування було відновлено в Україні в квітні цього року. Ця норма обумовлюється в ухваленому Верховною Радою законі про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для подальшого економічного зростання України.

Збір з безготівкових валютних операцій в Україні було введено в 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, у 2007 р. - до 1%, у 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%. У січні 2011 року Верховна Рада України ухвалила закон про скасування пенсійного збору з операцій з іноземною валютою.